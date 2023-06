Roberto Mancini rivela | “Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il cammino dell’Italia nella Nations League si ferma in semifinale. La squadra azzurra ieri è stata battuta dalla Spagna per 2-1 e dunque domenica disputerà la finalina per il terzo e quarto posto con l’Olanda. Se nel primola squadra diera stata artefice di una buona prestazione, tenendo il risultato sull’1-1 grazie al gol di Immobile su calcio di rigore che aveva risposto a quello di Pino, così non è stato nella seconda frazione. La Spagna è emersa con la sua qualità e alla fine Donnarumma è capitolato al minuto 87 per via del tocco di Joselu, fortunato a trovarsi nel posto giusto al momento giusto dopo i rimpalli. Ad ogni modo,nelle interviste post gara ha riconosciuto la superiorità degli avversari e ammesso anche qualche colpa. Queste le sue parole....