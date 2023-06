Riviste le stime di crescita del Pil per l’Italia

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Pil, dopo la forte ripresa nel primo trimestre del 2023 (0,6%), si espanderebbe in misura contenuta nel resto del triennio di previsione 2023-2205, frenato dagli effetti del peggioramento delle condizioni di finanziamento. In media d’anno il prodotto aumenterebbe dell’1,3% nel 2023, dell’1% nel 2024 e dell’1,1 nel 2025. E’ quanto emerge dalle proiezioni macroeconomiche perelaborate dagli esperti della Banca d’Italia nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. Lo scenario presentato presuppone che le tensioni connesse con il conflitto in Ucraina non comportinoulteriori difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime; coerentemente, i prezzi di queste ultime rimarrebbero pressochè stabili nel triennio di previsione su livelli nettamente più contenuti di quelli del 2022. Per contro, il quadro macroeconomico risente degli ...

Sono stateal ribasso, invece, leriguardanti l'aumento del Pil, che per quest'anno dovrebbe attestarsi al +0,9%, mentre per il 2024 dovrebbe raggiungere il +1,5%. Con il rialzo dei ...Leper l'inflazione sono stateal rialzo. In leggero ribasso, invece, quelle sulla crescita. Da sottolineare inoltre che prosegue il quatitative tightening della Bce . Come si legge nel ...Secondo l'Eurotower "l'inflazione è in calo ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo".leggermente al ribasso lesul Pil La Bce non imita la Fed e decide un nuovo rialzo di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento . Lo comunica una nota dell'Eurotower alla ...

Intermonte, Bce: stime inflazione riviste al rialzo | MonitorImmobiliare Monitorimmobiliare.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Pil, dopo la forte ripresa nel primo trimestre del 2023 (0,6%), si espanderebbe in misura contenuta nel resto del triennio di previsione 2023-2205, frenato dagli effetti del pegg ...Roma, 16 giu. (askanews) – La Banca d’Italia ha rivisto nettamente al rialzo la previsione di crescita economica della Penisola di quest’anno, all’1,3% ora l’espansione del Pil attesa è più del doppio ...