Rivali in amore | ragazzina di 17anni ferisce 20enne con coltello

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Il Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, che da sempre pone particolare attenzione alle attività di prevenzione mirate ad impedire il compimento di reati che vedono il coinvolgimento di minori, ha nell’ultimo periodo incrementato i servizi svolti nel territorio, tesi proprio al contrasto di tale fenomeno. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Pulsano, la notte tra il 12 e il 13 di questo mese, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per i Minorenni, una 17enne del posto, presunta responsabile del reato di “lesioni personali aggravate” e “porto abusivo di armi”. I Militari, intervenuti nel centro del comune ionico, a seguito di richiesta di pronto intervento alla centrale operativa, hanno accertato che, al culmine di una lite scaturita per futili motivi di natura passionale tra una 17enne e una ...