(Di venerdì 16 giugno 2023) Sono 164.490 lepreviste neldel turismo nel mese di, circa 7.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di queste, oltre i 3/4, ossia 124.460, riguardano i servizi disia per l’avvio delle imprese stagionali che per l'intensificazione dell’attività dovuta al turismo . A renderlo noto è il Centro Studi di, la Federazione...

Ristorazione, l'analisi di Fipe-Confcommercio: a giugno 125 mila assunzioni nel settore Gazzetta del Sud

