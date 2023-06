Rissa tra stranieri sul Lungomare | feriti due vigili urbani

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – È di tredue dei qualidi Salerno e di una persona arrestata il bilancio di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri intorno alle 22 suldi Salerno nei pressi di Piazza della concordia. Per motivi che ancora non sono noti alle forze dell’ordine che stanno indagando su quanto accaduto, un extracomunitario originario del Mali di 39 anni e senza fissa dimora ha colpito e ferito con un coltello dotata di una lunga lana un algerino provocandogli una profonda ferita al torace e al polmone. Duedi Salerno in servizio di controllo proprio sulcittadino sono intervenuti per sedare lae sono staticon lesioni giudicate guaribili dai ...

Secondo il racconto del 54ennei due ci sarebbe stata una colluttazione e l'uomo sarebbe caduto a terra battendo la testa sul selciato. Il testimone avrebbe riferito di aver chiamato lui stesso ...Genova .a bordo di un bus in piazza Manin . È successomercoledì e giovedì, poco dopo mezzanotte , su una vettura in servizio sulla linea 606 . A denunciare l'episodio è Roberto Piccardo , ......proprio un bruttissimo fallo di Montes su Balogun da dietro a far scattare la primaal minuto 70' circa con McKennie andato a difendere il compagno. Collutazione che ha visto mani al collo...

Rissa tra 15 al bar per Champions League, feriti e sospensione - Veneto Agenzia ANSA

Ecco tutte le info in merito a 'Rissa Vesuviana', show di Wrestling ormanizzato dalla promotion I Miti del Wrestling ...Balotelli coinvolto in una rissa in casa Sione: pugno al volto al ds e figlio del patron del club svizzero. Ecco cos’è successo L’avventura al Sion di Balotelli sarebbe ormai ai titoli di coda, second ...