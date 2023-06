Rincari | 3 miliardi di spesa in più per mangiare meno E Milano record aumento prezzi

(Di venerdì 16 giugno 2023) I carrello dellaaumenta ancora a causa dei continui. E se la settimana scorsa ci siamo chiesti perché, a fronte di un calo medio dell’inflazione idellaalimentare non accennano a scendere (se non di poco), questa volta ci concentriamo su un altro punto spinoso: l’deiche incidono sulla capacità di acquisto dei cittadini italiani.: quanto stiamo spendendo in più? Secondo le stime della Coldiretti in tema “”, gli italiani hanno speso oltre 3in più perma a causa del carohanno dovuto tagliare le quantità acquistate nei primi cinque mesi del 2023. Il dato è estrapolato dall’andamento dell’inflazione a maggio, ...

... che solo nella moderna distribuzione sviluppa un giro d'affari di 90di euro. Alimenta un ... ma il peso maggiore sulle famiglie ben 95 euro al mese è derivato daidelle utenze ...Nel 2022 arriva a 1,1di euro: +18% rispetto al 2021, dopo il balzo positivo (+67%) ... che hanno invaso il mercato europeo, e i costi di produzione in crescita a causa deienergetici. ...La spesa per gli alimenti e bevande è costata agli italiani quasi duedi euro in più rispetto allo scorso anno, a fronte però di una riduzione delle quantità ...su un 2022 segnato da...

La spesa per gli alimenti e bevande è costata agli italiani quasi due miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno, a fronte però di una riduzione delle quantità acquistate. (ANSA)