(Di venerdì 16 giugno 2023) I carrello dellaaumenta ancora a causa dei continui. E se la settimana scorsa ci siamo chiesti perché, a fronte di un calo medio dell’inflazione idellaalimentare non accennano a scendere (se non di poco), questa volta ci concentriamo su un altro punto spinoso: l’deiche incidono sulla capacità di acquisto dei cittadini italiani.: quanto stiamo spendendo in più? Secondo le stime della Coldiretti in tema “”, gli italiani hanno speso oltre 3in più perma a causa del carohanno dovuto tagliare le quantità acquistate nei primi cinque mesi del 2023. Il dato è estrapolato dall’andamento dell’inflazione a maggio, ...

Nel carrello della spesa, invece, la diminuzione appare più lenta: a maggio isono pari all'... risparmi su conti in Italia calano di 61nel 2023 L'allarme rosso sui risparmi degli ...... che solo nella moderna distribuzione sviluppa un giro d'affari di 90di euro. Alimenta un ... ma il peso maggiore sulle famiglie ben 95 euro al mese è derivato daidelle utenze ...Nel 2022 arriva a 1,1di euro: +18% rispetto al 2021, dopo il balzo positivo (+67%) ... che hanno invaso il mercato europeo, e i costi di produzione in crescita a causa deienergetici. ...

Rincari, 3 miliardi di spesa in più per mangiare meno. A Milano record aumento prezzi | F-Mag F-Mag

La spesa per gli alimenti e bevande è costata agli italiani quasi due miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno, a fronte però di una riduzione delle quantità acquistate. (ANSA) ...Nel 2019 aveva attirato l’attenzione anche di Cornell Capital una società di private equity (cioè una società finanziaria di investimenti), che la comprò per 2 miliardi di dollari ... mesi ...