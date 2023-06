Chiunque abbia avuto i calcoli renali li descrive come un dolore atroce, ma recentemente è statoilrenale più grande di sempre di 13,372 centimetri . L'operazione ha avuto luogo al Canistus Coonghe al Colombo Army Hospital di Narahenpita, in Sri Lanka, il 1 giugno e la pietra ...Con una lunghezza di 13,372 centimetri e un peso di 801 grammi, ilrenale ha battuto due record mondiali quando è statodai medici dell'esercito dello Sri Lanka l'1 giugno. Il record ...È statodalle scuole, dai negozi, perché le registrazioni messe online hanno riscontrato ... Anche Giuseppe De Pietro " direttore dell'istituto die Reti ad Alte Prestazioni, Cnr - Icar ...

Rimosso il calcolo renale più grande al mondo: ha le dimensioni di un pompelmo Today.it

Grande 13,372 centimetri e pesante 801 grammi: questo è il calcolo renale più grande di sempre ed è stato rimosso in Sri Lanka.I medici in Sri Lanka hanno recentemente rimosso un calcolo renale di dimensioni eccezionali da un soldato in pensione, stabilendo nuovi record mondiali per la ...