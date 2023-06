(Di venerdì 16 giugno 2023) La frenesia e la curiosità per lacollezione diuomo disegnata da Pharrell Williams non si sono mai attenuate, fin dal momento del suo annuncio quale nuovo direttore creativo del brand lo scorso febbraio. Di certo, il lancio della nuova campagna menswear mira ad alimentare questo incredibile hype, grazie a una figura d'eccezione, la stupendainsieme al suo adorabile pancione. La campagna ha debuttato inaspettatamente comparendo su un gigantesco cartellone posto sul lato del Musée d’Orsay di Parigi che affaccia sulla Senna. La star delle Barbados indossa una camicia di pelle con un caratteristico effetto Damier, rivisto in chiave pixel, quindi volutamente sgranato e, mostrandosi indaffarata, ma pur sempre perfetta (dopotutto si parla di!) porta con sé una serie di ...

...tu e le memorie dilanianti Tom si è esibito sulle note di Singin' in the Rain e Umbrella di... Stavo ottenendo offerte e rifiutandole per lavolta, ed è stato realmente folle... Ero ...Leggi anche › La sfilata di Louis Vuitton all'Isola Bella ispirata alle creature del lagoe i suoi look maternity senza eguali Non è lagravidanza pere nemmeno la...... appare ovunque, collabora con chiunque (da Stevie Wonder a) e a ogni intervista ... Senza dubbio laimpressione è che la storia di un prodigio artistico come i Beatles abbia bisogno di ...

Rihanna è la prima testimonial di Louis Vuitton by Pharell GQ Italia

La diva delle Barbados è la nuova protagonista (decisamente inaspettata!) della nuova campagna della Maison sotto la direzione creativa di Pharrell ...L'attore Tom Holland ha rivelato che la sua esibizione sulle note di Rihanna gli ha fatto ottenere più complimenti rispetto alle sue interpretazioni cinematografiche.