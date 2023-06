Riforma giustizia | cosa c’è dietro le mosse di Nordio

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Pubblichiamo un estratto dal capitolo conclusivo dell’ultimo libro di Carlodal titolo “” edito da Liberilibri. Il titolo di questo ultimo capitolo è “Principi liberali per unaradicale” e spiega quale pensiero c’èlavarata ieri, primo passo per un cambiamento radicale del sistemain Italia. Chiediamo soccorso all’ottimismo della volontà e proviamo a delineare un sistema che distilli al meglio, o almeno nella misura minima sufficiente, i principi idonei a riportare laitaliana nell’ambito della razionalità e dell’efficienza. Questi principi, secondo noi, devono esser conformi alla cultura illuministico-liberale. E per attuarli pienamente è necessaria una nuova Costituzione. La nostra Costituzione è un ...