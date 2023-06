Riforma giustizia | abuso d’ufficio addio | scontro Nordio-giudici

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 giugno 2023) Via libera in CdM alladellaproposta dal guardasigilli Carloche, tra l’altro, elimina il reato di, ok in CdM “Spero che questa approvazione ora passi all’esame del Parlamento nel più breve tempo possibile e auspico che l’opposizione faccia sì il suo lavoro ma in termini razionali, non emotivi”, ha detto il ministro dellanella conferenza stampa al termine del Cdm. “Il Parlamento – ha aggiunto – deve essere disposto ad ascoltare. L’auspicio è che si argomenti con delle ragioni non del cuore né tanto meno della pancia ma del cervello. Confrontiamoci non in vuote formule di estrazione metafisica che non nascondono nulla ma solo povertà di idee”. Le novità, cosa cambia? Novità sul ...