Riforma Giustizia 2023 | il Cdm approva il testo di Nordio Sala bacchetta Schlein | contraria all' abolizione dell' abuso d' ufficio

Sulladellail governo ha imboccato la strada giusta. Quella delle riforme radicali, nel solco di un garantismo ritrovato e di un buon senso strettamente necessario. Che latargata ...Ladelladel ministro Carlo Nordio ha sollevato aspre critiche a sinistra e in certi settori della magistratura. In particolare la cancellazione del reato di abuso di ufficio ha fatto ...Il direttore de La Stampa Massimo Giannini ospite della trasmissione "Otto e mezzo" ha criticato aspramente ladellapromossa dal ministro Nordio, definendola una vendetta postuma contro il Cavaliere. Per Giannini si tratta di una "becera, piccola operazione ideologica"

Carlo Calenda torna a parlare della riforma sulla Giustizia dopo l'approvazione in Cdm del ddl Nordio. "Enrico Costa ha fatto un lavoro incredibile per la ...Il via libera è arrivato nel Consiglio dei ministri di giovedì 15 giugno, ma per vedere l’approvazione definitiva potrebbero passare mesi e soprattutto modifiche anche sostanziali in Parlamento. È il ...