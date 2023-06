Riforma della Giustizia | le novità principali

... "Io suggerisco al Pd di non scagliarsi contro la, ma che guardi non ideologicamente la ... Leggi anche Perché l'abuso d'ufficio non va abolito: il perimetro si è ridotto e la paurafirma ...giustizia Nordio realizza uno dei grandi sogni di Berlusconi , in particolare quello di impedire ai giornalisti di leggere gli atti dei giudici e di pubblicarne il contenuto'. Così a ..."Spero che l'approvazioneavvenga nel più breve tempo possibile", ha commentato il ministroGiustizia, Carlo Nordio , in conferenza stampa. "Mi auguro che l'opposizione sia fatta ...

Riforma della Giustizia, dal Cdm arriva l'ok al ddl Nordio: via l'abuso d'ufficio | Il Guardasigilli: "Nessun vuoto di tutela" TGCOM

Parla il giudice del Tribunale di Roma, Alfonso Sabella: "Difficile capire le ragioni di norme tanto inconcludenti".ROMA (ITALPRESS) - «Il problema dell'abuso di ufficio è serio per i sindaci. Il 67% di chi riceve l'avviso di garanzia non va nemmeno a giudizio.