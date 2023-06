Riforma della Giustizia | il pacchetto Nordio comincia a far breccia | primi segnali di dialogo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Correttezza ed equità. Il governo Meloni traccia le linee per unacapace di correggere le storture che il sistema soffre da parecchi anni. Non è il momentopropaganda e delle polemiche sterili. E sarebbe da immaturi, per le opposizioni, mettersi in trincea dicendo “no” a tutto con il solo obiettivo di curare il proprio orticello. Ilha fatto da apripista. Dopo il sì del Consiglio dei ministri, qualcosa si muove nel centrosinistra. E se il M5S continua a recitare il solito copione, usando le stesse argomentazioni che l’hanno portato all’inconsistenza politica ed elettorale, ci sono idie distensione....