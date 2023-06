“Ridevano e facevano i video dopo l’incidente” | testimoni raccontano l’atteggiamento degli youtuber dopo la morte del bimbo di 5 anni

(Di venerdì 16 giugno 2023) Non erano bastati lo scontro violentissimo a 110 km/h e le auto distrutte solo per una challenge su Youtube. Nei minuti seguenti aldi tra Acilia e Casal Palocco, sulle strade di Roma, che ha coinvolto la Lamborghini Urus con a bordo loMatteo Di Pietro e la smart guidata da una donna con i suoi due bambini di 5 e 3, con il primo che ha perso la vita, i cinque giovani a bordo del Suv hanno continuato a faree a ridere. A raccontarlo sono alcuniarrivati sul posto mentre la Polizia Stradale stava già svolgendo i primi rilievi sullo scontro frontale tra le due auto: “, senza ritegno.e filmavano le auto distrutte”. Al Corriere parla Alessandro Milano, padre di un compagno di scuola della vittima che fino a un’ora ...

... intento a cantare e raccontare barzellette che nonridere. Ma le altre ragazzeper compiacerlo. Continuavo a guardare Chiara perché non capivamo quella situazione, non ci piaceva ...... intento a cantare e raccontare barzellette che nonridere. Ma le altre ragazzeper compiacerlo. Continuavo a guardare Chiara perché non capivamo quella situazione, non ci piaceva ......'si rivolgeva manifestando sofferenza e chiedendo aiuto al di là barriera in plexiglass... uno degli operanti si divertiva ad accecare con la torcia'' la vittima 'mentre gli altri''. '...

Risata e spiritualità: davvero "Cristo non rideva mai" Italia che Cambia

Sul posto, con il telefonino in mano, anche Vito Loiacono, uno dei componenti della crew «Theborderline» sul Suv Lamborghini che ha travolto la Smart con il piccolo, la mamma e la sorellina a Casal Pa ...“Mi hanno raccontato che dopo l’incidente sono scesi per fare un video, una reazione scandalosa”, ha dichiarato a Fanpage ...