Ricochet | “Non ho le stesse opportunità di Seth Rollins o Cody Rhodes”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 16 giugno 2023) Da una intervista di, rilasciata durante il podcast di Mark Andrews, trapela una certa insoddisfazione per la sua gestione negli ultimi tempi. L’atleta non si stanca mai di dimostrare le sue qualità sul ring, rendendo ogni suo match una contesa al cardiopalma. Nel recente passato, è stato affiancato ad un altro personaggio in attesa di rilancio, Braun Strowman, con il quale non è riuscito ancora a sfondare in Tag team. “Per me, è come se ci fosse un reset ogni settimana” ha dichiarato il Wrestler, “La gente non ricorda bene perché ogni volta che vado sul ring, sanno che stanno per assistere a qualcosa di figo.” PariIl lottatore ha poi continuato: “Il che è positivo e negativo allo stesso tempo perché non ho ledio ...