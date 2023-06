Richiamo e pubblicità occulta a Sanremo 2023 | maxi multa alla Rai

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 giugno 2023) Gli episodi accaduti acontinuano a far discutere nonostante siano ormai passati diversi mesi dfine del Festival. Perché torniamo parlare della kermesse canora ancora una volta? Perché l’Agcom ha fatto una sanzione pered unper via della criticatissima performance sul palco da parte di Blanco. Scopriamo i dettagli in merito e a quanto ammonta laRai. SanzioneRai per: motivazioni e a quanto ammonta laNella nota dell’Agcom si legge che è stata approvata con la maggioranza, fatta eccezione per il voto contrario della Commissaria Giomi, unapari a più di 170 ...