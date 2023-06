Riccardo Mancini a SuperNews | “Inter | in finale è mancata solo un po’ di fortuna Kvara giocatore raro Juve senza gioco | ma riparta da Allegri perché…”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ai microfoni di News.Superscommesse, giornalista e telecronista per DAZN, che in questa lungavista ha analizzato la stagione delle squadre italiane appena conclusa, tra campionato e coppe europee, e i possibili scenari di mercato. L’ha sfiorato il colpo Champions: cosa gli è mancato?All’un po’ di, per il resto è stata perfetta. Affrontare quel tipo di cammino in Champions League, vincere dove ha vinto, eliminare squadre blasonate, arrivare a giocarsela contro la squadra più forte del mondo in questo modo è sintomo di una grande squadra e di un grande lavoro di Inzaghi. Lo scetticismo per il campionato un po’ negativo ci sta, perché con la rosa che ha l’avrebbe dovuto ...