Real Madrid | Modric rifiuta 600 milioni dall'Al-Hilal | si va verso il rinnovo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Benzema sì,no. Le super offerte degli sceicchi arabi non sono bastate per convincere il centrocampista croato a giocare in Arabia...

... secondo la Gazzetta dello Sport, se il club inglese dovesse presentarsi con un'offerta di almeno 60 milioni potrebbe Gerry Cardinale potrebbe anche vacillare (non dimentichiamo che l'ex...... è addio: il 30 giugno sarà svincolato Eden Hazard sarà svincolato al termine della stagione: trovato l'accordo tra il calciatore belga e il, che hanno deciso di separarsi a partire dal ...Eternamente Luka , sospira il sito calciatoribrutti.com. Che celebra il 10 di Croazia e, Luka Modric . Il quale a 38 anni suonati, reduce da una semifinale Mondiale una analoga in Champion's League, ieri resta in campo due ore con la nazionale, segna, fa segnare e risulta ...

Modric rifiuta maxi offerta dall' Al-Hilal: resta al Real Madrid Corriere dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il centrocampista croato, che aveva il contratto in scadenza, ha deciso di prolungare il suo accordo con il club spagnolo ...