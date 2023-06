Rastelli | “Chiedo scusa ai tifosi Mai pensato di andare via con la coda tra le gambe”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo 54 giorni di silenzio, è finalmente arrivato il momento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio innanzitutto chiedereai, perché la seconda parte di stagione è stata molto al di sotto delle aspettative. Ed è stato un grande dispiacere per me, che ero arrivato con tanto entusiasmo e tanta ambizione”. Così il tecnico, Massimoche fa eco alle parole del presidente Angelo Antonio D’Agostino e il direttore Giorgio Perinetti. “Dopo un po’ di anni, sono molto contento di iniziare nuovamente dal ritiro, senza necessariamente l’ansia del risultato e del momento – afferma – Per un allenatore è un po’ più semplice perché in ritiro i calciatori sono più spugne e riescono ad immagazzinare più informazioni e più nozioni.Non ho maiassolutamente alle dimissioni. È una ...