(Di venerdì 16 giugno 2023) Cannabis, cocaina, eroina... La gamma e la disponibilità dicontinua ad espandersi in Europa,come la loro produzione locale, avverte l'Osservatorio europeo dellee delle ...

Cannabis, cocaina, eroina... La gamma e la disponibilità di droghe continua ad espandersi in Europa, così come la loro produzione locale, avverte l'Osservatorio europeo delle droghe e delle ...Ilmalato che si è costruito fra alcune Procure e il mondo dell'informazione. Possibile ... Intercettazioni Il Governatore plaude anche alla proposta del Governointercettazioni: 'Ci sono ...Una voce italiana su Facebook: "I dati che giranoperdite ucraine in questa guerra sono di 350.000 uomini, e che ilè di 7 a 1 con le perdite russe; dati confermati da Robert Kennedy ...

Rapporto sulle droghe: in Ue mai così tante, potenti e a prezzi bassi ... Il Sole 24 ORE

Roma, 16 giu. (askanews) - Cannabis, cocaina, eroina... La gamma e la disponibilità di droghe continua ad espandersi in Europa, così come la loro produzione locale, avverte l'Osservatorio europeo dell ...favorendo il suo rapporto con la Pubblica Amministrazione secondo le direttrici dello sviluppo sostenibile e mettendo a disposizione del Sistema, in questa fase di transizione digitale, i propri asset ...