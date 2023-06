Rapinatore evaso inseguito per le strade di Roma | gomitate agli agenti per evitare l’arresto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 giugno 2023) Su quel 27enne pendeva un ordine di carcerazione, ma aveva fatto perdere le sue tracce, almeno fino a ieri sera, quando è stato intercettato a Termini. Non è stato così facile per le forze dell’ordine riuscire a fermare l’uomo che ha tentato la fuga innescando un inseguimento per ledella città. L’uomo è stato intercettato la notte scorsa a Termini Ancora un arresto per evasione da parte della Polizia di Stato, conseguito anche grazie al rafforzamento dei servizi quotidiani di controllo del territorio nell’area della Stazione FerroviariaTermini, così come predisposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno. Nel corso della notte, nei pressi della stazione Termini è stato arrestato un cittadino nigeriano 27enne, già latitante, ...