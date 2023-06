Rai | settimana importante per i nuovi vertici

(Di venerdì 16 giugno 2023) Quella che si avvia a conclusione è stata unaparticolarmente intensa, per la Rai, contrassegnata da una serie di avvenimenti diversi tra loro ma ugualmente pieni di significato. Unache si è aperta con l’ultima puntata della stagione 2022-23 di “Domenica In”, iniziata nel segno

Quella che si avvia a conclusione è stata unaparticolarmente intensa, per la, contrassegnata da una serie di avvenimenti diversi tra loro ma ugualmente pieni di significato. Unache si è aperta con l'ultima puntata della ...Tra le reti generaliste che hanno incrementato di più gli ascolti, rispetto allaprecedente, c'è1 (+79%) seguita da Canale 5 (+70%). E' comunque Canale 5, con 2,8 milioni di individui, ......cosa è accaduto negli episodi precedenti Un posto al sole andrà in onda3 da lunedì 19 a venerdì 23 giugno 2023 alle 20.45, ma ecco cosa accadrà . Anticipazioni Un posto al sole...

Rai, una settimana intensa tra piano industriale, commozione, sport ... Primaonline

Tutti mentono: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie in onda su Rai 2 dal 16 giugno 2023 alle ore 21.20 ...Potrebbe essere un fine settimana decisivo per il futuro di Luis Alberto, che ha in mano un'offerta dall'Al-Duhail e deve dare una risposta sia alla squadra araba che alla dirigenza biancoceleste. A F ...