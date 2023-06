Raffaella Carrà | il retroscena che nessuno ha mai saputo | lo faceva in segreto

(Di venerdì 16 giugno 2023) PERSONAGGI TV. Il 18 giugno 2023 avrebbe segnato l’ottantesimo compleanno di, la storica e amata conduttrice televisiva italiana. Purtroppo, il 5 luglio 2021 il mondo ha perso questa icona, ma in occasione del suo compleanno, Famiglia Cristiana ha voluto rendere omaggio alla sua memoria, svelando un aspetto inedito della sua vita che pochi conoscevano. Sebbene molti conoscano il suo nome per aver fatto la storia della televisione italiana, le nuove generazioni potrebbero essere meno familiari con la sua figura. Leggi anche: Un anno senza, il ricordo di Cristiano Malgioglio: fan commossi Leggi anche:, l’omaggio in tv ad un anno dalla scomparsa: ritratto di una star italiana ...

MADRID - Qui tutto sulla Gran Via parla di: il Teatro Capitol , a due giorni dall'80esimo compleanno della primadonna più amata dello spettacolo - ospita la presentazione del musical Bailo Bailo che debutterà il 2 novembre a ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloavrebbe compiuto 80 anni il 18 giugno 2023. E, proprio a due giorni dal compleanno della diva, Madrid accoglie la presentazione mondiale di Bailo Bailo , il musical dedicato all'icona ...Saranno in vendita dal 18 giugno i biglietti per Raffa in the Sky, nuova opera lirica dedicata ache proprio il 18 giugno avrebbe compiuto ottant'anni. Il melodramma composto da Lamberto Curtoni con libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli debutterà al teatro Donizetti di ...