Raffa | il trailer e il poster del docufilm su Raffaella Carrà | a luglio al cinema

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 giugno 2023) A 80 anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana ecco ildidiretto da Daniele Luchetti in arrivo alsolo dal 6 al 12. A 80 anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana, ilcelebraellae la sua fenomenale carriera con, il film diretto da Daniele Luchetti scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio, di cui è stato svelato il. In arrivo in anteprima nelle sale (elenco a breve su nexodigital.it) dal 6 al 12, a pochi giorni da quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno della, nata ...