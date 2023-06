Quattro tartarughe liberate al largo di Ischia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArrivano dal mare distorie dal lieto fine per celebrare la giornata mondiale dellemarine: la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli ha reintrodotto stamattina in natura, in una data volutamente simbolica,esemplari di Caretta caretta che si trovavano in cura e riabilitazione presso il Turtle Point di Portici. La liberazione è avvenuta aldell’isola con il supporto dello staff dell’area marina protetta Regno di Nettuno, in un punto distante dal traffico marittimo più intenso del golfo di Napoli. Singolari le storie degli animali rilasciati in mare: Rainbow, una giovane tartaruga di circa 18 chili di peso, è quella che ha trascorso il periodo di convalescenza più lungo, prima presso il centro di primo soccorso di Filicudi, e poi ...