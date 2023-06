Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 16 giugno 2023

(Di venerdì 16 giugno 2023) Questa sera, venerdì 16, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso 10. Col passare dei giorni spuntano nuovi dettagli, ma la chiave del mistero sembra possa essere l’albergo nel quale la bimba viveva con i genitori. L’edificio potrebbe rivelarsi un elemento-chiave, per il ritrovamento della piccola. Al centro della puntata, anche la ...

...realizzazione di spazi di relazione e percorrenza integrati ad un sistema di matrici verdi in... dove è previsto l'insediamento, all'interno dello stesso Parco Innovazione, delPolo ......realizzazione di spazi di relazione e percorrenza integrati ad un sistema di matrici verdi in... dove è previsto l'insediamento, all'interno dello stesso Parco Innovazione, delPolo ...... passando dagli attuali 1,4 miliardi di persone a circa 2,5 (circa undella popolazione ...attraverso un approccio di sviluppo rigenerativo Smarter e l'accesso alle tecnologie digitali in...

Quarto Grado, anticipazioni: Kata e gli ultimi sviluppi sul caso Resinovich Affaritaliani.it

dall’Assessore allo sport Alberto Scarfini che ha ricordato l’importanza di questi appuntamenti in grado di far conoscere la città attraverso lo sport, che è un momento di aggregazione e di ...Venerdì 16 giugno, alle ore 21.25, su Retequattro, appuntamento con “Quarto Grado - Le storie”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.