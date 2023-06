Quando va in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2023? Data e finalisti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 giugno 2023) A causa della morte di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno, la semideinon è stata manin. La programmazione, infatti, è stata dedicata esclusivamente al noto politico italiano proprietario della Mediaset. Per questo motivo la puntata prevista è stata poi rimana questa sera, venerdì 16 giugno, proprio per non posticipare la finedei. L’Isola deie lava inCome accennato, nonostante il clamoroso evento della scomparsa di Silvio Berlusconi, la Mediaset non posticipa la fine dell’edizione...