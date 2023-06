Qualificazioni Europei 2024 | Italia-Malta si giocherà il 14 ottobre al San Nicola

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’affronteràil prossimo 14nel match valevole per leaglidi Germanianella cornice dello stadio Sandi Bari. Negli undici precedenti andati in scena nel capoluogo pugliese gli Azzurri hanno collezionato nove successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell’ultima amichevole giocata nel settembre 2016. Bari, inoltre, è tra le dieci città designate ad ospitare la fase finale di EURO 2032. La Nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini, che nella gara di andata batté2-0 con le reti di Mateo Retegui e Matteo Pessina, è attualmente seconda nel Gruppo C in compagnia della Macedonia del Nord e a tre lunghezze di distanza dalla capolista ...

... in ogni caso, qualificazione diretta alla fase finale dei prossimi campionati. Le due ... L'Ungheria vuole continuare a sorprendere In questenon potevano esordire in maniera più ...... ha convocato 15 calciatori per il raduno di tre giorni a Tirrenia in vista dei Giochidi ... gli azzurri voleranno invece in Azerbaijan, a Baku, in occasione delleMondiali . ...Tra le sfide in programma Belgio - Austria e Portogallo - Bosnia ...

Qualificazioni Europeo e amichevoli, il calendario delle partite di oggi Sky Sport

Sara' lo stadio San Nicola di Bari ad ospitare sabato 14 ottobre (ore 20.45) Italia-Malta, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo ...Risentimento al polpaccio per Mike Maignan, che non sara' della partita questa sera in Gibilterra-Francia, valido per le qualificazioni al prossimo ...