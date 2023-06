Qualificazioni Europei 2024 | i risultati | l’Ucraina rimonta sulla Macedonia del Nord | Inghilterra facile con Malta Successi sofferti per Turchia | Danimarca e Svizzera

(Di venerdì 16 giugno 2023) Serata assai ricca per le nazionali europee, impegnate nelleal torneo continentale in programma in Germania nell’estate. Dodici le partite disputate in questa serata, con anche il gruppo C, quello dell’Italia, tra le squadre interessate. Anche perché le quattro avversarie degli azzurri hanno giocato tutte. L’passeggia a La Valletta contro: netto 4-0 aperto dall’autorete di Apap e chiuso con la rete di Alexander-Arnold e i rigori di Kane e Wilson, i Tre Leoni rimangono in vetta al raggruppamento. L’Italia vede invece nelcome la duellante per la seconda piazza: successo inin casa delladel, avanti 2-0 a fine primo tempo con Bardhi ed Elmas. Nella seconda frazione arriva la ...

Si ribalta il girone dell'Italia: l'Ucraina segna tre reti e rimonta la Macedonia del Nord, agganciandola al pari dell'Italia. L'Inghilterra scappa.