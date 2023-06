Qualificazioni Europei 2024 | dove vedere le partite di venerdì 16 giugno

Leggi su today

(Di venerdì 16 giugno 2023) Terza giornata di qualificazione agli16si disputeranno dodici: Gibilterra-Francia e Grecia-Irlanda per il girone B, Macedonia del Nord-Ucraina e Malta-Inghilterra per il girone C (quello che comprende anche l'Italia di Roberto Mancini), Galles-Armenia e...