Il presidente russo Vladimirhaincontrato il suo omologo degli Emirati arabi uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a margine del Forum economico in corso a San Pietroburgo. Bin Zayed è uno dei tre unici capi di Stato o di ...Meno nota invece è la posizione del PCFR sulla situazione interna della Russia chequel partito all' opposizione del regime di. Vengono denunciate le responsabilità dei "riformatori" che ...... poiché il Cremlino si riferisce alla guerra in Ucraina, la Chiesa ortodossa russail ... l'indiscutibile ortodossia di Vladimire la sua infallibilità nelle questioni geopolitiche. Il ...

Putin vede il presidente degli Emirati arabi uniti a San Pietroburgo ... Il Sole 24 ORE

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...Il tribunale penale internazionale ha emesso a marzo un mandato d'arresto per il presidente russo, Vladimir Putin, per aver supervisionato il ... nei due centri di Karachay-Cherkess. La Russia non ...