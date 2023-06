Leggi su firenzepost

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nel suo discorso economico da San Pietroburgo, Vladimir Punti ha sostenuto soprattutto tre cose: che la controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo; che la Russia puòin qualsiasi; quindi cheè un disonore per gli. Poi ha chiesto a tutti di stare zitti un, in raccoglimento, in memoria di Silvio