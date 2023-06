Putin | La controffensiva ucraina non ha alcuna chance | Cambiamenti mondiali irreversibili

''Sta coprendo i neonazisti con le sue azioni'', ha aggiuntoparlando del leader ucraino. Quanto alla, le forze armate ucraine ''non hanno alcuna possibilità'' contro i soldati ..."Laucraina non ha alcuna chance di successo". Lo sostiene il presidente russo Vladimirnel suo discorso al forum economico di san Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. "Le forze di ...... quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente Vladimired è emersa la notizia che Kiev stava preparando unaper reclamare i ...

Guerra Ucraina, Putin: controffensiva non ha speranza. Cremlino: presto in Turchia. LIVE Sky Tg24

Il presidente russo a San Pietroburgo: "Forze di Kiev non hanno possibilità nella controffensiva" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ''è una disgrazia per il popolo ebraico' '. Lo ha detto il pr ...La Russia "è obbligata ad aumentare la spesa per la difesa per garantire la sicurezza del paese", il Pil tiene e l'inflazione ...