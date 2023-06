(Di venerdì 16 giugno 2023) Alla Davos russa, nel deserto dei leader stranieri, lancia messaggi per rimotivare l'esercito, sfiduciato e litigioso. “Non hanno chance, volendo possiamo distruggere il centro di Kiev, abbiamo più armi nucleari della Nato. Non siamo isolati, l’economia tiene”. La solita apertura ai negoziati, poi bombarda l’Ucraina nel giorno della missione di pace africana

Putin fa un discorso motivazionale a sé stesso (di G. Belardelli) L'HuffPost

