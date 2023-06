Putin chiede un minuto di silenzio per ricordare Berlusconi e fa alzare in piedi la platea

(Di venerdì 16 giugno 2023) "L'ex primo ministro italiano, Silvio, ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato". Così il presidente russo Vladimirha ricordato il fondatore di Forza Italia intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo,ndo alla''undiper onorare la sua memoria'' e alzandosi in piede insieme ai presenti. "Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Senza alcuna esagerazione, lo considero una personalità di spessore su scala globale", ha poi aggiuntoin una sessione plenaria del Forum. DIRETTA - Ucraina ...

Nel corso del lungo discorsoricorda anche lamico scomparso, Silvio Berlusconi, per cuiun minuto di silenzio che lintera sala osserva: Era un uomo molto brillante, molto attivo ed ...... ma soprattutto cercando di frenare la sete di risposte plateali agli attentati, agli attacchi coi droni contro la capitale e ai raid nella regione di Abbonati per leggere anche Leggi anche......ha assicurato di aver ricevuto preventivamente luce verde tanto da Zelensky che da. I contenuti della missione di pace non sono stati resi ufficialmente, ma secondo l'agenzia Reuters, si...

Putin chiede minuto silenzio per Berlusconi durante Forum - Ultima Ora Agenzia ANSA

«La controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo». La Russia non sarà quindi sconfitta sul campo, e nemmeno dalle sanzioni occidentali, perché «sarà sempre parte dell'economia mondiale».Politica Berlusconi e Putin: la storia di un rapporto lungo più di 20 anni Già dai primi incontri istituzionali - in occasione del G8 di Genova… Leggi ...