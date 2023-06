Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Undi” che “ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine fra la Federazione Russa e la Nato”. Con queste parole il presidente russo Vladimirha ricordato l’amico Silvionel corsointernazionale di Sanndo alla platea di alzarsi in piedi e rispettare undiin onore dell’ex presidente del Consiglio italiano morto a 86 anni., per ovvi motivi, non era presente all’ultimo saluto di Silvioal duomo di Milano: funerali di Stato disertati dai capi di governo e daiinternazionali “amici”. Ma ildella Federazione ...