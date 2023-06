Putin chiede minuto silenzio per Berlusconi durante Forum

Il presidente russo Vladimirha chiesto oggi di rispettare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo.ha definito Berlusconi "un leader di livello mondiale" e ha ricordato in particolare i suoi sforzi per fare avvicinare la Russia e la Nato. . 16 giugno 2023Commentando l'impatto delle sanzioni ,ha ricordato che "l a gente diceva che saremmo stati ... Infine, il capo del Cremlino ha rivolto un messaggio all'Occidente: il business russo "di ...16 giu 16:45minuto silenzio per Berlusconi durante Forum Il presidente russo Vladimirha chiesto oggi di rispettare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi durante ...

(ANSA) - MOSCA, 16 GIU - 'Ho amici ebrei che mi dicono che Zelensky non è un ebreo, ma un disonore per gli ebrei'. Lo ha detto il presidente ... "È stato una personalità dal profilo universale, ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi ..."