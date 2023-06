(Di venerdì 16 giugno 2023) La Russia «ha piùdei Paesi. Vogliono che le riduciamo, ma non lo faremo», ha detto il presidente Vladimiral Forum economico di San Pietroburgo . «Distruggere un qualsiasi edificio al centro di Kiev non costa nulla, ma non lo facciamo per una serie di considerazioni», ha aggiunto commentando gli attacchi ucraini sul territorio russo, compresi i droni sul Cremlino...

L'obbligo di combattere contro questo - ha proseguito- . La Russia è stata la parte che ha sofferto di più nella lotta contro il nazismo. Non dimenticheremo mai questo. Gli avanzamenti dell'esercito di Kiev in una sola settimana hanno portato alla liberazione di 100 chilometri quadrati di territorio occupati dai russi. Un'avanzata "graduale ma costante" la definisce ...

“È stato una personalità dal profilo universale, ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi ...(ANSA) - MOSCA, 16 GIU - "Ho amici ebrei che mi dicono che Zelensky non è un ebreo, ma un disonore per gli ebrei". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervistato al Forum economico intern ...