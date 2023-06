Pulisic lancia due squilli al Chelsea | Milan alla finestra | la Juve valuta l'intreccio con Vlahovic

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una rissa da Far West. Che gli incontri tra Stati Uniti e Messico non siano mai all’insegna dell’eleganza e della correttezza non...

RESISTE- Chukwueze il preferito,la prima alternativa. Anche l'americano ha il contratto in scadenza tra un anno con il Chelsea che ha dato il via libera alla cessione. Lo scoglio ...Napoli, De Laurentiis sisubito sul mercato. Come nella passata stagione, anche quest'estate,... Il Corriere dello Sport rilancia anche l'idea, con il Chelsea che sarebbe intenzionato a ...RESISTE- Chukwueze il preferito,la prima alternativa. Anche l'americano ha il contratto in scadenza tra un anno con il Chelsea che ha dato il via libera alla cessione. Lo scoglio ...

Pulisic lancia due squilli al Chelsea: Milan alla finestra, la Juve ... Calciomercato.com

Nelle semifinali ko Messico e Panama: doppietta per Pulisic, rosso per McKennie.ROMA (ITALPRESS) - Sarà Usa-Canada la finale della Nations League della Concacaf (Confederazione del Nord e del Centro A ...USA-Messico, semifinale di Concacaf Nations League, prometteva scintille, e così è stato: il 3-0 per la nazionale a stelle e strisce finale è solo un dettaglio. In mezzo ci sono state tante botte e be ...