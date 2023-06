Puglia | maltempo | ancora allerta arancione per parte di barese e valle d’Itria Protezione civile | previsioni meteo

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento dellae si riferisce alle zone dioggi in Italia. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella primadella giornata sullacentrale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparese, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte...

commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Scontro treni in, si continua a lavorare tra le lamiere dei due convogli - - > leggi dopo - - > ingrandisci ...- Chiuse perle ......Attualità 0 80 Ha colpito soprattutto il Comune di Martina Franca ilche era previsto per la giornata di oggi con l'allerta meteo che era stata diramata dalla Protezione civile in. Le ...Un'ondata disi è abbattuta su tutta lacon temporali sparsi. Al momento la situazione peggiore si è registrata nella città di Brindisi e nella sua provincia. Ci sono numerosi allagamenti con ...

Maltempo: allerta arancione in Puglia | Dipartimento della Protezione Civile Protezione Civile

Ancora maltempo e l’estate che ancora non arriva in Italia. Anche per domani, venerdì 16 giugno, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione sulla Puglia. E un altro di ...Meteo - Tempo in miglioramento sull'Italia, ma in un contesto che si manterrà ancora perturbato in alcuni settori: ecco l'allerta della Protezione Civile ...