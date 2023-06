Puglia | 7 luoghi da visitare anche dopo l’estate

La Campania è terza in Italia per numero di riconoscimenti della FEE, a pari merito con la Toscana e la Calabria, ma dietro alla Liguria e alla. Tra i 19 i comuni premiati, ben 13 si trovano ...... evitare se possibile di fare attività fisica durante le ore più calde e soggiornare in... Al sud: instabilità residua con qualche temporale forte in, piogge sparse su Calabria e Sicilia; ...... Fondazione Opere Laiche Palatine Pugliesi, Cippone&diBitetto e Ance -e a una rete solidale ... che attraverso il loro progetto rilanciano il tema della rigenerazione dei, a partire dalla ...

Viaggio alla scoperta della Puglia: cibi e luoghi da non perdere Wineandfoodtour

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...UGENTO - Proseguono gli appuntamenti di “Danzare il Mito”, performance di fruizione collettiva attraverso il linguaggio della danza, musica e teatro ospitata dal Sistema dei Beni Culturali di Ugento, ...