A Calderara di Reno, paese alle porte di Bologna, il sindaco Giampiero Falzone ha fatto rimuovere unaabusiva che inneggiava a Mussolini. Il primo cittadino ha denunciato il fatto sui social. "Qualche giorno fa è successo questo fatto per me molto grave. Un imprenditore del territorio ha ...... senza quasi avvedercene, proprio mentre s'a quanto sia bello vivere in un Paese dove ... Dalla(specchio dei tempi di un'epoca) alle comunicazioni ufficiali del potere politico, per ...... cultura appoggiata dai dem Usa, cheai diritti Lgbt+ e combatte i privilegi di classe e ... La casa, on air la campagna Axa Italia Laracconta l'impegno del gruppo assicurativo nell'...

Pubblicità inneggia a Mussolini, il sindaco la rimuove e denuncia: “Il fascismo si combatte” Globalist.it