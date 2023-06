(Di venerdì 16 giugno 2023) Scrivere ha un effetto benefico sulla salute. Lo conferma la scienza attraverso diversi studi, tra cui l’ultima ricerca condotta dall’Università di Cambridge. Questo paper ha dimostrato i significativi vantaggi dellaespressiva, che si riflettono sia a livello fisico che mentale, specialmente in contesti di eventi traumatici o situazioni stressanti. La pratica dellapuò quindi rappresentare un prezioso strumento per il benessere e il recupero personale. In questo contesto– piattaforma di benessere mentale – ha deciso di introdurre all’interno della sua applicazione un tool di: il. I risultati di un’indagine interna, effettuata su un ampio campione di oltre 2.000 pazienti, hanno infatti rivelato che la pratica quotidiana della ...

Psicoterapia tra digitalizzazione e scrittura: Serenis introduce il journaling in app Nuova Società

