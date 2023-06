PSG | lo Sporting smentisce l’arrivo di Ugarte

(Di venerdì 16 giugno 2023) La presa di posizione delloLisbona sul possibile passaggio di Manuelal PSG. Tutti i dettagli Frederico Varandas, presidente dello, ha parlato della situazione di mercato legata ad. LE PAROLE –è un grande giocatore ma è ancora dello. Ha 95% di possibilità di lasciarci, ma ci sono due grandi club che hanno pagato la clausola: uno è il Psg e l’altro non lo dico. Lui prima ne aveva scelto uno (Chelsea), poi l’altro (Psg) e noi pensiamo che oltre alla clausola ci siano altri costi da coprire. Il giocatore ha scelto il Psg, ma con il Psg non c’è niente di nero su bianco e venderemo comunque solo a luglio.

Insomma, un affare per loche però già una settimana fa aveva creato lo scompiglio in una lunga trattativa notturna che ilpensava fluida e invece si è rivelata intricata. Di mezzo, ......2 - 0 Rangers - Ajax 1 - 3 Bayern Monaco - Inter 2 - 0 Viktoria Plzen - Barcellona 2 - 4...1 - 2 Maccabi Haifa - Benfica 1 - 6 OTTAVI DI FINALE 14 febbraio ore 21 Milan - Tottenham 1 - 0- ...Skriniar, Asensio e Ugarte vestiranno la maglia delnella prossima stagione. Il terzo è un centrocampista che il club ha preso dalloLisbona pagando 60milioni. Ora il club è deciso a ...

Giallo Ugarte: “Vado al Psg”. Ma lo Sporting lo smentisce La Gazzetta dello Sport

La presa di posizione dello Sporting Lisbona sul possibile passaggio di Manuel Ugarte al PSG. Tutti i dettagli Frederico Varandas, presidente dello ..."La verità è che ora sto riposando per poter iniziare al meglio la mia avventura al PSG. Vado in un club gigante, non riesco ancora ...