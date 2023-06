Pronto? Sono silvio | la proposta indecente al telefono | ora si scopre tutto

(Di venerdì 16 giugno 2023) CheBerlusconi fosse un estimatore di opere d'arte non è una novità. A raccontare la sua prima telefonata ci pensa Alessandro Orlando, noto volto delle vendite notturne di quadri che da trent'anni ne hanno fatto un personaggio nelle tv locali di tutta Italia. "Era il 2018 se non sbaglio e, come tutte le sere, ero in diretta dalle 21 alle 1. Il programma prevede una specie di asta: espongo i quadri e la gente decide quanto vuole spendere e si dà un tetto", racconta alle colonne del Corriere della Sera. Quella sera uno dei tanti quadri esposti era quello di un pittore della bottega del fiammingo Antoon van Dyck. Questo raffigurava una madonna con bambino. "Eravamo arrivati sui 45 mila euro. A uno dei miei centralinisti arriva la chiamata di un signore che dice 'Berlusconi, offro 50 mila'. Lui rispose 'e io...

Il lato positivo è che arrivo in semifinale con tante energie eper affrontare uno tra Maestrelli e Marozsan. Il primo mi ha sconfitto a Verona lo scorso anno, il secondo non ci ho mai ......che hanno portato la Sampdoria a vivere una stagione surreale con le contestazioni che non... Il popolo blucerchiato èa ripartire con la volontà e la speranza di tornare, immediatamente, ...Per chi èa fare i bagagli e a girare l'Italia, le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacciuna piacevole sorpresa. Non cipiù dubbi: l'estate sta per scoppiare e le ottime ...

Pronto Sono Carla - Donazione sangue YouTube

Il fratello gemello di giorno tornerà in bianconero dopo l'esperienza maturata al Pisa. Adesso dopo due anni lontano da Torino, Claudio Chiellini è pronto per tornare alla Juventus per occuparsi della ...Dopo il ritiro dal calcio giocato, lo svedese ripercorre la sua carriera dedicando un ricordo commosso all'amico di una vita, il primo a credere fermamente in lui. Nel post, però, si dimentica l'Inter ...