(Di venerdì 16 giugno 2023) Martedì 13 giugno è stato un giorno che ha segnato un traguardo indimenticabile per i ragazzi, che si sono distinti sia sulivo che scolastico. L'articolo .

... considerato che gli esami di maturità hanno una percentuale diche sfiora il cento per cento, ci chiediamo se davvero tutti questi ragazzi sono maturi. Si potrebbe credere che la...Ripartono anche sul territorio i campidal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nell'ambito progetto di formazione "Anch'io sono la Protezione Civile" nato nel 2007. Saranno ...Dabbene riporta che gli alunni sono staticon merito e hanno sviluppato una passione per lo studio. Le iscrizioni per l'anno scolastico successivo sono ora aperte, invitando altre famiglie a ...

Promossi a scuola e sul campo. Sette giocatori della SPAL protagonisti. Frassinetti: “Sport e scuola devono coesistere” Orizzonte Scuola

Berna, 16.06.2023 - L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) ha l’obiettivo di promuovere le competenze trasversali necessarie per uno sviluppo ecologico, sociale ed economico in tal senso. L’ESS ...Parco Zoo: Festa della Mamma con un nuovo cucciolo di zebra Jesi – In occasione della conclusione dell’anno scolastico, Avis Jesi ha incontrato gli studenti del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” che ...