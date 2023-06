Programmi TV di stasera | venerdì 16 giugno 2023 Isola dei Famosi vs Carlucci all’Arena di Verona

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Enrico Papi, Ilary Blasi Rai1, ore 20.35: Arena di100 anni in una notte Opera. Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l’Arena diinaugura la stagione con una nuova produzione di Aida firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. Nelle vesti dell’eroina verdiana la star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko. Presentato da Rai Cultura, Fondazione Arena die Arena di. Conduce Millycon la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti. Rai2, ore 21.20: Tutti Mentono – Novità Serie TV. 1×01-1×02: Macarena è un’insegnante che vive in una prestigiosa e benestante zona residenziale della piccola cittadina costiera di Belmonte. La sua vita scorre tranquilla finché ...