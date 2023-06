Programmi TV di stasera | venerdì 16 giugno 2023 Isola dei Famosi vs Carlucci all’Arena di Verona

(Di venerdì 16 giugno 2023) Enrico Papi, Ilary Blasi Rai1, ore 20.35: Arena di100 anni in una notte Opera. Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l’Arena diinaugura la stagione con una nuova produzione di Aida firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. Nelle vesti dell’eroina verdiana la star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko. Presentato da Rai Cultura, Fondazione Arena die Arena di. Conduce Millycon la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti. Rai2, ore 21.20: Tutti Mentono – Novità Serie TV. 1×01-1×02: Macarena è un’insegnante che vive in una prestigiosa e benestante zona residenziale della piccola cittadina costiera di Belmonte. La sua vita scorre tranquilla finché ...

... litigano perché lei vorrebbe un figlio 'Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre treal giorno, due sotto il marchio Forum e poiItalia, io l'ho presa ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 16 Giugno . I Migliori Filmin ......programmazione ha quindi sconvolto il palinsesto di Mediaset facendo sospendere diversi(... Secondo le anticipazioni,assisteremo a tre eliminazioni . A un passo dal gran finale, tre ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 16 giugno la Repubblica

L'estate è arrivata e con lei anche numerose novità in ambito televisivo: come non accadeva da tempo, infatti, in questo mese di giugno stiamo assistendo a parecchi addii da parte di conduttori e cond ...La showgirl non riconfermata nel programma storico di Italia Uno, mentre avrebbe deciso di lasciare il programma del sabato sera. Incognite sul futuro ...