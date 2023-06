Prodi ricorda commosso | Ho visto Flavia sorridermi un' ultima volta

Ha detto Romanoricordando gli attimi prima del malore e della morte della moglie avvenuta martedì mentre percorreva un tratto del cammino di San Francesco."Siamo stati 54 anni sempre insieme, ...- ha aggiunto il sacerdote - è un uomo che la politica l'ha vissuta proprio come servizio per il bene comune. Va un po' in contrasto in questo momento tutto questo'. Don Luigi Ciotti ...I coniugi, entrambi docenti universitari, hanno vissuto "un legame profondo, il giogo - ha osservato il presidente della Cei - dolce e leggero di cui parla il Vangelo. È un legame ...

Romano Prodi ricorda la moglie Flavia: "Una vita insieme, tra cielo e terra. Non mi sono mai pentito d'averla corteggiata ... L'HuffPost

"Ho visto Flavia sorridermi per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi dopo due giorni di pura felicità, con alcuni dei nostri più cari amici". Ha detto Romano Prodi ricordando gli attimi ..."Erano momenti in cui Romano Prodi – ricorda Sergio Calzari, a lungo sindaco di Novellara – il professore ci raccontava divertenti aneddoti legati alla sua esperienza di premier, ai vertici della ...